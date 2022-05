Fiamme, nella tarda serata di ieri, in un terreno privato a Sestu. L’incendio, in via More Corraxi, ha interessato un camion betoniera, un’auto, attrezzature varie, una copertura e in modo parziale un deposito di fieno.

Sul posto, poco dopo le 23, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Cagliari con due squadre. Spento il rogo ed evitato il coinvolgimento di una bombola di acetilene e altri veicoli in sosta, l’area è stata messa in sicurezza.

