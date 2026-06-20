incendi
20 giugno 2026 alle 17:57
Fiamme a Monserrato e a Quartu, danneggiata una casaVigili del fuoco al lavoro anche sulla 554, in un’area dietro il Policlinico
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Ancora incendi a Monserrato e Quartu. A Monserrato le fiamme si stanno sviluppando in un'area a stoppie dietro il Policlinico vicino alla 554. Sul posto i Vigili del fuoco.
Incendio anche in territorio di Quartu, a Is Ammostus, con una casa rimasta danneggiata: sul posto i Vigili del fuoco e i volontari del Nos.
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