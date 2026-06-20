Ancora incendi a Monserrato e Quartu. A Monserrato le fiamme si stanno sviluppando in un'area a stoppie dietro il Policlinico vicino alla 554. Sul posto i Vigili del fuoco.

Incendio anche in territorio di Quartu, a Is Ammostus, con una casa rimasta danneggiata: sul posto i Vigili del fuoco e i volontari del Nos.  

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