Al via la seconda edizione del Festival del Teatro di Terra, organizzato da Il Crogiuolo - centro di intervento teatrale, all'Orto Giardino Mariposa de Cardu, in località Su Idanu a Quartucciu.

Dal 12 al 20 settembre attraverso incontri - dibattito, spettacoli, presentazioni di libri, film si proverà a sviscerare il nostro rapporto di uomini contemporanei con la natura, la scienza e la tradizione popolare «perché il nostro modo di vivere la relazione con l'ambiente è solo ed esclusivamente "culturale"», afferma Rita Atzeri, padrona di casa e ideatrice del progetto.

Per condurre i partecipanti in questo percorso, tornano ospiti nello spazio di Su Idanu alcune figure del panorama nazionale come Pino Petruzzelli, Silvia Elena Montagnini e Giancarlo Luce.

Non mancherà l'omaggio al poeta e drammaturgo Enzo Moscato nel lavoro di Giuseppe Affinito. E ancora saranno presenti il regista Enrico Pau, lo scrittore Fiorenzo Caterini e la cantante Claudia Aru.

Il primo appuntamento è domani alle 18, con l'incontro dibattito "Disisperada Terra. Il volto nascosto del green", coordinato dalla giornalista Flavia Corda, che fa entrare subito nel cuore della manifestazione. È necessario infatti cogliere ogni occasione per informare, argomentare e discutere su quanto avviene ora in Sardegna in termini di speculazione energetica.

Si prosegue poi nel fine settimana e nei giorni successivi fino a venerdì 20. Dato il numero limitato di posti è necessario prenotare con un messaggio scritto al numero whatsapp 334 882 1892.

