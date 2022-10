“La lotta tra il bene e il male”: è questo il tema scelto per la presentazione degli elaborati della sesta edizione del concorso letterario Festival dell’Altrove, dedicato all'antropologo e scrittore Giulio Angioni.

Il tema scelto ha lasciato grande spazio alla fantasia dei partecipanti che nei loro elaborati hanno potuto descrivere la vita, nel suo senso più ampio, e nella sua continua antitesi tra ciò che ogni individuo definisce come bene e male.

Domenica 30 ottobre, dalle 19 nell’Auditorium di Guasila, si scoprirà il nome del vincitore o della vincitrice della categoria maggiorenni del concorso letterario ideato e promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Guasila in collaborazione con l’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.

La serata sarà condotta da Alessia Simoncelli con il contributo dell’associazione “Terre delle O” e con l’accompagnamento musicale a cura di Antonella Puddu e Riccardo Pittau.

"Anche per la sesta edizione abbiamo avuto diversi ospiti di alto profilo, sia regionale che nazionale, e l'importante collaborazione con le produzioni cinematografiche, che quest'anno ha avuto il suo apice con il film Bentu: grande veicolo di promozione turistica per il territorio. Sempre in questa direzione, abbiamo previsto di concludere tutte le serate del Festival con la degustazione dei vini delle cantine locali, che hanno gentilmente collaborato con noi", sottolinea la sindaca Paola Casula. A seguire ci sarà lo spettacolo teatrale a cura dell’associazione “Terre delle O”.

