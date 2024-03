Tutto è pronto per la grande Festa di Primavera promossa dalle sorelle Gioia, Giorgia e Francesca Di Virgilio con l’obiettivo di mettere insieme arte e natura, in un abbraccio tra verde, sole e creatività.

Appuntamento sabato 23 marzo, a partire dalle 11, nell’azienda La Terra dei Sogni di Giampiero Di Virgilio in località Su Idihi a Suelli, per quella che ormai rappresenta una piccola tradizione particolarmente attesa dagli appassionati di arte e artigianato dell’intera Trexenta. «Stiamo preparando l’allestimento di un mercatino con le creazioni di artisti e artigiani che verrà presentato all’interno di una giornata ricca di avvenimenti, allietata inoltre da un concerto con musica dal vivo», dicono le organizzatrici che, in questi giorni, stanno ricevendo tantissime adesioni da parte degli hobbisti di varie parti dell'Isola desiderosi di esporre le loro creazioni.

Il ricco programma della giornata prevede inoltre un laboratorio di panificazione con lievito madre secondo l’antica ricetta e i metodi tramandati dai tempi antichi in Sardegna, l’aperitivo esclusivo con il tagliere di prodotti locali accompagnato dai calici di vino, i laboratori creativi per bimbi da 2 a 5 anni (dalle 11.30 alle 12.30) e per bimbi da 6 a 13 anni (dalle 15.30 alle 16.30). Ci saranno anche diverse iniziative legate all’energia femminile, alla scrittura, alla creatività e all’utilizzo delle candele realizzate a mano in cera di soia.

