Sorpreso per quattro volte in due anni alla guida senza patente. E per la quarta volta sono scattati denuncia e sequestro amministrativo dell’auto.

Protagonista della vicenda un 36enne originario di Uras, noto alle forze dell’ordine.

I carabinieri di Lunamatrona lo hanno fermato per l’ennesima volta a Ussaramanna, a bordo di una vettura con altre tre persone.

Dopo il classico “patente e libretto” la scoperta: niente di licenza di guida, mai conseguita. E, come detto, non era la prima volta.

Quindi sono scattati i nuovi provvedimenti, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca ed affidato al proprietario, un parente del conducente, che è stato anch’egli sanzionato per incauto affidamento del mezzo, per un totale di 400 euro.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata