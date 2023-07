Alleanza tra Pro loco e Comune per dare vita all’Estate Suellese.

La rassegna mette insieme una serie di appuntamenti e manifestazioni all’insegna del divertimento per tutti i residenti e per gli ospiti dei centri vicini. In programma anche tornei sportivi, come il torneo di volley in programma dal 16 al 19 luglio (con la finalissima il 21 luglio) nel parco Don Lorenzo Demuro. Giovedì 20 luglio nel piazzale di Chiesa si terranno le manifestazioni “Coloriamo l’estate” e “Angeli sopra le nuvole” dedicato a Gianluca e Stefano.

I prossimi appuntamenti: venerdì 21 luglio il laboratorio per adulti “Estemporanea di pittura”, sabato 22 luglio nella palestra comunale di San Giorgio la competizione sportiva “Streetlifting Competition” e nel parco Demuro “Una notte al parco”, dal 23 al 28 luglio il Torneo dei vicinati. Domenica 30 luglio cabaret, barzellette e letture sotto le stelle in Piazza Garibaldi e lunedì 31 Festival Internazionale del Folklore e Sagra della salsiccia in Piazza di Chiesa.

Tantissimi anche gli appuntamenti di agosto: il Cre Grest per tutti, il Memorial Morris Tronci, l’Aperitivo Suellese, La Notte di San Lorenzo, Calici Sotto le stelle, la presentazione del libro di Luca Tolu, il Family Game e la seconda edizione del Torneo di Murra. La rassegna andrà avanti sino alla fine di settembre con diversi spettacoli, manifestazioni culturali, sportive e religiose.

