Sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. Così il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Cagliari, Michele Contini, ha prosciolto dall’accusa di epidemia colposa la presidente dell’Aias, Maria Paola Randazzo, e la direttrice sanitaria Maria Teresa Orano, entrambe difese dagli avvocati Roberto Nati e Massimo Delogu.

I vertici dell’Aias erano finiti nei guai perché – al termine di alcuni accertamenti eseguiti dal Nas dei Carabinieri – era stato contestato loro di non aver fatto tutto quanto in loro potere per impedire la diffusione del Covid nella casa protetta per disabili a Decimomannu tra la metà e la fine del novembre 2020.

© Riproduzione riservata