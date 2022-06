La Procura di Cagliari ha chiesto il rinvio a giudizio dei vertici dell'Aias di Decimomannu, la presidente Maria Paola Randazzo e la direttrice sanitaria Maria Teresa Oranoon.

Secondo la Procura non avrebbero fatto il necessario per impedire la diffusione del Covid nella casa protetta per disabili a Decimomannu tra la metà e la fine del novembre 2020. L’accusa è quella di epidemia colposa.

La richiesta è arrivata al termine di un'indagine dei carabinieri del Nas coordinata dal sostituto procuratore Daniele Caria.

La prima udienza preliminare è prevista per lunedì 4 luglio davanti al giudice Maria Cristina Ornano che dovrà decidere sulla richiesta di processo formulata dal pubblico ministero.

I due indagati sono assistiti dagli avvocati Massimo Delogu e Roberto Nati.

La vicenda che ha dato origine all'inchiesta della Procura è legata al contagio di due operatori e di un ospite che poi avrebbe determinato l'insorgere di un focolaio tra vari ospiti e dipendenti della casa protetta. Secondo l'accusa non sarebbero state create aree per isolare i casi sospetti, percorsi separati e condizioni necessarie ad impedire la diffusione del Covid.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata