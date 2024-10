Traffico bloccato a causa del passaggio di una gigantesca pala eolica intorno a mezzanotte e mezza sulla Statale 130, a Elmas.

In strada c’era molto movimento, legato anche alla festa di Santa Greca in corso a Decimomannu dove in serata si era esibita Rose Villaine e all’arrivo di un volo Ryanair in aeroporto.

Il convoglio per il trasporto eccezionale, stando al video, era sulla carreggiata in direzione Cagliari ma viaggiava nel senso opposto, all’altezza della rotatoria con viale Sestu.

Sul posto c’erano operai delll’Anas e forze dell’ordine, che non sono riusciti a ridurre i disagi.

L’ipotesi è che la pala fosse destinata a un impianto a Domusnovas: lo stesso per il quale è stata interdetta la circolazione notturna sulla 131 a Nuraminis.

© Riproduzione riservata