28 ottobre 2025 alle 09:51aggiornato il 28 ottobre 2025 alle 09:52
Elmas, incidente sulla statale 130: traffico rallentatoDue le auto coinvolte e nessun ferito, lunghe code di auto
Incidente intorno alle 9 sulla Statale 130, in territorio di Elmas, all'altezza dello svincolo per l'aeroporto in direzione Cagliari.
Due le auto coinvolte e nessun ferito.
Tuttavia il traffico ha subito forti rallentamenti, risultando congestionato fino al semaforo all'uscita di Elmas.
