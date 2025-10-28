Incidente intorno alle 9 sulla Statale 130, in territorio di Elmas, all'altezza dello svincolo per l'aeroporto in direzione Cagliari.

Due le auto coinvolte e nessun ferito.

Tuttavia il traffico ha subito forti rallentamenti, risultando congestionato fino al semaforo all'uscita di Elmas. 

