Il calendario di "Elmas in festa 2025", prosegue con un mese di ottobre ricco di appuntamenti che uniscono cultura, tradizione e momenti di comunità. Sabato al Mercato civico sarà inaugurata la nuova “Casetta libri”, uno spazio dedicato al libero scambio di libri, accessibile ogni giorno a tutti i cittadini. Un piccolo presidio culturale che nasce per promuovere la lettura, la condivisione e il senso di comunità, e che resterà a disposizione della città come patrimonio comune. In serata, alle ore 18, nella Biblioteca comunale, spazio invece alla poesia con la presentazione della raccolta “Anatomia del sogno” di Claudia Mandas, che dialogherà con Angelica Piras. Un incontro intimo e suggestivo a cura dell’Associazione "Equilibri – Circolo dei Lettori di Elmas", capace di intrecciare parole e emozioni nel segno della cultura.

Domenica 5 ottobre, dalle ore 9 alle 12,30, in Piazza Suella diventerà la piazza dei libri con la "Festa dei lettori". L’appuntamento porterà all’aperto il bookcrossing, trasformando il centro del paese in una biblioteca a cielo aperto, e sarà arricchito dall’animazione per bambini curata da Roberto Pes. Una mattinata di gioco, lettura e socialità che invita famiglie e cittadini a vivere la piazza come luogo di incontro e condivisione.

Il mese proseguirà sabato 11 ottobre con “Versi in gioco”, un laboratorio poetico interattivo con Angelica Piras e Alessandra Porru, in programma dalle 17:30 nella Biblioteca Comunale. Martedì 28 ottobre, alle 18,30, al Teatro Maria Carta spazio al divertimento con il DR WHY – Quiz a squadre, serata di cultura generale con premi per i vincitori a cura della Pro Loco di Elmas e del Circolo Acli. Infine, venerdì 31 ottobre, la città celebrerà le tradizioni popolari con Is Animeddas e la caccia al tesoro in Piazza Ruggeri, per un pomeriggio di giochi e tradizione organizzato dalla Pro Loco di Elmas.

Le manifestazioni vanno avanti con la collaborazione fra il Comune di Elmas, la Regione, la Fondazione di Sardegna, la Pro Loco, le associazioni locali e l’Associazione Enti locali per le Attività Culturali e di spettacolo.

