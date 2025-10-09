Una serie di furti, probabilmente tutti messi a segno dalla stessa banda, sono avvenuti la scorsa notte a Elmas, Assemini e Monserrato.

Il bottino è di migliaia di euro. A Elmas presa di mira una pasticceria lungo la via Sulcitana: i malviventi dopo aver forzato la porta d’ingresso si sono impossessati della cassa, al cui interno c’erano circa 700 euro. Poco dopo analoga scena si è ripetuta in una pasticceria di Assemini: porta forzata e cassa asportata, all’interno c’erano 2mila euro. Erano in tre, a volto coperto.

A Monserrato invece sono state prese di mira due tabaccherie a poca distanza l’una dall’altra. Tre persone a volto coperto, divelte le serrande, hanno sottratto i cambiamonete per poi dileguarsi.

Sugli episodi indagano i carabinieri delle Compagnie di Cagliari e Quartu, coordinate dal Comando Provinciale. La modalità dei colpi, la vicinanza temporale degli stessi e la descrizione dei malviventi lasciano pensare che ad agire sia stata la stessa banda in tutti e quattro i casi.

