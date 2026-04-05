I Carabinieri della Stazione di Cagliari Sant’Avendrace hanno arrestato un 22enne residente a Elmas con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Alla vista della pattuglia, l’uomo ha cercato di dileguarsi a piedi provando a disfarsi di un involucro in plastica termosaldato. La pronta reazione dei militari ha permesso di recuperare immediatamente il pacchetto - che conteneva 95 grammi di cocaina - e di bloccare il fuggitivo dopo un breve inseguimento.

In casa, è emerso dalla perquisizione, aveva un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento della droga. Tutto lo stupefacente e l'attrezzatura sono stati posti sotto sequestro.

L’arrestato è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo disposto dall’Autorità Giudiziaria.

(Unioneonline)

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