Cinque anni fa Alessio Piras, volto nuovo della politica locale, era stato eletto sindaco del Comune di Selegas e della frazione Seuni dopo aver avuto la meglio nella sfida elettorale con la lista capeggiata dall’allora sindaco uscente Giorgio Casula, amministratore comunale di lungo corso.

Per ottenere la riconferma invece Piras dovrà scontrarsi con un avversario più insidioso perché invisibile, rappresentato appunto dal raggiungimento del quorum. Nel piccolo paese della Trexenta è stata presentata un’unica lista, Progetto Comune Selegas-Seuni 2021, in continuità con l’amministrazione comunale in carica. “Abbiamo ancora tanti progetti da mandare avanti”, dice il primo cittadino.

Sono state confermate le previsioni della vigilia, che appunto indicavano la presenza di un’unica compagine. Si vota domenica 10 e lunedì 11 ottobre.

