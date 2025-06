Due uomini, due percorsi diversi ma uniti dalla stessa direzione: trasformare la malattia in arte e l’arte in forza. All’Orto Giardino Mariposa de Cardu (località Su Idanu, ingresso da via Goffredo Mameli), il festival letterario Mondo Eco dedica una serata speciale alla sclerosi multipla, malattia invalidante vista non come limite ma come occasione di resilienza, creatività e ispirazione.

A partire dalle 19:30 la presentazione del libro “Eiko” di Alessandro Piras: una storia tenera e ironica, scritta con l’anima e con il muso di un cane. Protagonista è Eiko, uno Shiba Inu vivace e curioso, che irrompe nella vita di Alessandro – affetto da sclerosi multipla – portando con sé caos, allegria e un amore incondizionato che ribalta la prospettiva del vivere quotidiano.

Il romanzo, narrato attraverso lo sguardo arguto e affettuoso del cane, è un inno all’amicizia, alla tenacia e alla capacità di trasformare la fatica in energia vitale. Dedicato alla madre dell’autore, Carmen, il testo tocca corde intime con leggerezza e umanità.

Alle 20:30 sarà invece il momento del cinema, con la proiezione del documentario “Run Trip Live” di Karim Galici, che racconta la straordinaria impresa di Marco Altea: un giovane sardo affetto da sclerosi multipla che, in sedia a rotelle, ha attraversato l’oceano per arrivare fino a San Francisco, nel cuore della Silicon Valley, con un obiettivo preciso: incontrare le menti più brillanti dell’innovazione per raccontare il suo progetto Whable, un’idea di mondo accessibile a tutti.

Il docu-film è un racconto di viaggio, tecnologia, amicizia e autodeterminazione. Non è solo il percorso geografico a colpire, ma quello interiore: la volontà di non arrendersi, di vivere pienamente, di rompere ogni barriera con intelligenza e coraggio.

La serata è parte integrante del Mondo Eco, un festival che non solo produce cultura, ma la fa dialogare con le sfide del presente.

