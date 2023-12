L’amministrazione comunale di Senorbì ha rinnovato l’accordo con l’associazione Carta Bianca di Cagliari per promuovere e organizzare insieme una serie di iniziative culturali con l’obiettivo di promuovere l’incontro con la scrittura e l’educazione alla lettura da parte della comunità, e in particolare dei più giovani.

È aperto il bando (scadenza: 15 aprile 2024) per la partecipazione alla dodicesima edizione del Concorso regionale di Poesia promosso da Carta Bianca con il patrocinio dei Comuni di Senorbì, Gesico, Sini, Maracalagonis e la collaborazione dell’associazione Genti Arrubia e Kalb edizioni riservato agli autori, italiani e stranieri, residenti in Sardegna. C’è tempo sino al 15 aprile anche per partecipare al 14° Concorso letterario per Racconti brevi e Aforismi promosso da Carta Bianca con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Senorbì. Le opere più votate nelle due sezioni di concorso (adulti e ragazzi) dalla giuria di scrittori e docenti (tra i giurati c’è Augusto Montisci di Arixi, vincitore dell’edizione 2021-2022 del premio) verranno inserite in un’antologia edita da Kalb.

Le premiazioni si terranno a Senorbì, nel museo archeologico Domu Nosta. E proprio nella suggestiva cornice del museo del centro storico si è tenuta la cerimonia di premiazione della tredicesima edizione del Concorso per racconti brevi e aforismi. Il sindaco Alessandro Pireddu, il direttore artistico dell’iniziativa Fabrizio Manca Nicoletti, l’assessora alla Cultura Sonia Mascia e la responsabile scientifica del Madn Elisabetta Frau si sono alternati nella proclamazione dei vincitori. La prima classificata nella sezione racconti brevi per la categoria adulti è Fernanda Pinna, finalista Luca Spissu. Il primo premio per la sezione poesia, categoria adulti, è stato assegnato a Franca Pitzalis. Racconti brevi, categoria ragazzi: la vincitrice è Asia Dessì, finalista Enrico Baldini. Nella sezione aforismi, categoria ragazzi il vincitore è Francesco Zurrida.

