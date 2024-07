Da Perd’e’Sali a Santa Margherita: fatta eccezione per alcuni tratti, l’Arpas ha interdetto la balneazione per il superamento dei parametri microbiologici delle acque campionate. Un’intera costa sotto il divieto di balneazione: dopo il controllo periodico effettuato in mare ieri, sarà vietato fare il bagno sino a quando i parametri non rientreranno nella norma.

L’ordinanza emessa dai sindaci di Sarroch e Pula in seguito ai risultati delle analisi effettuate dall’Arpas ha interdetto la balneazione nel tratto di costa di Perd’e’Sali, di Santa Margherita, dell’Abamar e di Pinus Village: non sarebbero stati riscontrate anomalie, invece, a Nora e a Guventeddu.

Nell’ordinanza si cita anche il divieto a Cala Verde ma, stando a comunicazioni al momento informali, potrebbe trattarsi di un errore materiale.

La presenza dei batteri è stata riscontrata in uno dei due campionamenti di luglio che l’Arpas esegue ogni mese da aprile a settembre per tenere sotto controllo per garantire la massima sicurezza ai bagnanti. Nelle prossime ore verrà eseguito un nuovo campionamento per comprendere se l’emergenza sia rientrata.

