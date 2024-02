Nuovi dossi “rallenta-velocità” sono stati piazzati, dopo una petizione dei cittadini, in via Pascoli a Settimo San Pietro. L'obiettivo è quello di limitare la velocità nei punti più a rischio del centro abitato. Come nelle vie San Salvatore, Roma e Stazione dove i dissuasori sono comparsi diversi anni fa.

I dossi sono stati piazzati soprattutto nelle vicinanze delle scuole e degli asili. Una scelta del Comune. C’è chi si dice favorevole, altri che si dimostrano contrari.

Intanto anche sulla circonvallazione che unisce Settimo a Sinnai, si cerca di porre freno alla velocità delle auto. La Polizia locale di Sinnai ha deciso di fare servizio anche con l’autovelox nel tratto di sua competenza. Il servizio interesserà inoltre diverse strade interne, Solanas e San Gregorio sulla ex Orientale.

Raffaele Serreli

