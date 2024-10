Un servizio atteso da anni, una risposta una risposta alle famiglie con entrambi i genitori lavoratori e bambini da accudire. Anche Donori ha finalmente il suo asilo nido ospitato nell’ex ludoteca. La nuova struttura, inaugurata dal sindaco Maurizio Meloni e dai responsabili della Cooperativa sociale “Piccolo Mondo” a cui è stata affidata la gestione, potrà ospitare fino a 17 bambini (da 0 a 3 anni di età).

«Questa mattina sono iniziate le attività per i primi 5 iscritti – dice il sindaco Maurizio Meloni – le famiglie interessate possono venire a visitare la struttura, un luogo moderno e accogliente. E’ un servizio indispensabile soprattutto per le giovani coppie che lavorano. Sono certo che darà maggiore serenità ai genitori e potrà invertire la tendenza statistica di un solo figlio per nucleo familiare». Il micronido "A piccoli passi" resterà aperto per 8 ore e mezzo al giorno (dalle 7.30 alle 16) dal lunedì al venerdì. Possibile anche il servizio di pre e post accoglienza (dalle 6 alle 8 e dalle 16 alle 18) nel caso lo richiedano più di 9 bambini.

