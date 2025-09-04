Sabato 6 settembre, le strade di Donori ospiteranno il 19esimo Memorial Graziano Etzi, gara ciclistica su strada riservata alle categorie Master, maschile e femminile.

L’evento, ormai diventato un appuntamento fisso nel calendario amatoriale isolano, è organizzato con cura da Gino Mameli, con il patrocinio del Comune di Donori e la partecipazione delle famiglie Etzi e Shirru, in memoria di una figura molto amata nel mondo sportivo locale.

La partenza è fissata per le 17 in Piazza Municipio, con un circuito cittadino di 2,8 chilometri da ripetere 16 volte, per un totale di 44,8 chilometri, tracciato nervoso e selettivo, adatto ai corridori esplosivi e con ottima capacità di lettura tattica.

Sono attesi 70 atleti provenienti da tutta la Sardegna, con la partecipazione straordinaria di due ciclisti stranieri: l’olandese Jeffrey Gorissen e l’inglese James Gardner, quest’ultimo accreditato tra i possibili protagonisti.

Tra i favoriti assoluti spiccano nomi di primo piano del panorama Master isolano: Eros Piras (Donori Bike), Dimitri Calabres e Omar Vargiu (Team 4 Mori), Andrea Pisanu e Antonio Manca (Ittiri Bike), Orlando Pitzanti (Sestu Bike), vincitore dell’edizione 2024, Michael Giua (Olbia Cycling) e Lorenzo Demurtas (SC Cagliari) reduce dalla vittoria del Memorial Antonello Sassu a Mores.

In campo femminile, i riflettori sono puntati su Ariana Perdisci, italo-brasiliana già protagonista in diverse competizioni regionali, considerata la principale candidata al successo.

La gara si preannuncia combattuta e di alto livello tecnico. In palio non solo la vittoria, ma anche la possibilità di scrivere il proprio nome nell’albo d’oro di una manifestazione che, anno dopo anno, continua a onorare la memoria di Graziano Etzi con grande passione sportiva.

