Ventun anni di carcere per aver ucciso la moglie 51enne Marisa Pireddu con 58 coltellate a Serramanna.

Questa la pena inflitta dalla Corte d’assise di Cagliari al 59enne Giovanni Murtas, che dopo l’uxoricidio aveva cercato di togliersi la vita pugnalandosi al petto.

L’uomo, difeso dall’avvocato Herika Dessì, era stato salvato grazie all’intervento dei carabinieri e al trasferimento d’urgenza in ospedale, dove era rimasto ricoverato in coma per mesi.

Il pm Nicola Giua Marassi aveva chiesto 24 anni, i giudici hanno deciso per il minimo della pena. L’imputato pagherà anche una provvisionale di diecimila euro per ciascun a delle parti civili, rappresentate dai legali Stefano Piras e Ignazio Ballai.

