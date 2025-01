Sarà il Comune a gestire l’Area marina protetta di Capo Spartivento: lo ha deciso il ministero dell’Ambiente, che ha anche affidato la presidenza dell’organo che curerà e valorizzerà il patrimonio naturalistico di Domus de Maria alla sindaca, Concetta Spada. Dopo il decreto di gestione, firmato dal ministro Gilberto Pichetto Frattin, il Comune attiverà tutte le procedure per rendere attivo il perimetro di tutela delle acque di Domus de Maria: dopodiché amministrazione comunale e ministero sigleranno la convenzione che darà il via all’entrata in vigore dell’area marina protetta. Il decreto di gestione porta in dote 50mila euro - che vanno ad aggiungersi ai 500mila di quello istitutivo – che permetteranno al Comune di affrontare le prime spese per rendere operativo il progetto.

Il risultato è soprattutto frutto dell’impegno della sindaca Concetta Spada, impegnata nel progetto di salvaguardia della fascia costiera mariese, ma anche in progetti di tutela delle dune e delle zone umide: «Contiamo di posizionare nel giro di qualche mese le boe che delimitano l’area marina protetta, l’obiettivo è portare a casa i primi risultati a partire già dalla prossima estate. Abbiamo due obiettivi, valorizzare le biodiversità marine di queste acque – dando vita ad esempio a progetti di collaborazione con l’Università di Sassari -, ma anche dare nuovo slancio alla nostra offerta turistica favorendo lo sviluppo di varie attività e dello sport, sia in mare che in spiaggia».

Associazioni, imprenditori e semplici cittadini: la parola d’ordine è collaborazione, per dare vita ai progetti all’interno dello spazio di tutela sarà necessario il contributo di tutti.

«Daremo vita a una serie di incontri in cui i cittadini potranno compilare delle schede per farci conoscere le loro intenzioni – spiega Spada -, il primo incontro con i portatori d’interesse per la gestione della fascia costiera si terrà domani alle 15 nell’Aula consiliare del Municipio».

La presa d’atto dell’affidamento al Comune dell’Area marina protetta di Capo Spartivento è stata votata dal Consiglio comunale all’unanimità. Roberta Loi, consigliera di minoranza, rende merito alla sindaca Spada: «Il suo impegno per raggiungere questo obiettivo è stato costante, ora però – come abbiamo chiesto in Aula – è necessario far sì che l’area marina protetta diventi uno strumento di sviluppo per Domus de Maria e crei posti di lavoro. Fondamentale sarà indirizzare i giovani verso percorsi di formazione che consentano loro di trovare facilmente lavoro».

