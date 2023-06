Si svolgeranno domani i funerali di Graziano Origa, l'artista trovato morto lunedì notte sul bagnasciuga del Margine Rosso, litorale di Quartu.

Il rito funebre verrà celebrato alle 16,30 nella cattedrale di San Pantaleo di Dolianova, paese di origine di Origa, che da tempo viveva in provincia di Vicenza. Dopo la messa la salma sarà tumulata nel cimitero di Sant'Elena, sempre a Dolianova.

Graziano Origa è morto, come stabilito dall’autopsia, a causa di un malore mentre faceva una passeggiata notturna in spiaggia: l'uomo, che aveva 72 anni, è poi finito in acqua trascinato dalle onde. A fare la macabra scoperta alcune persone che si intrattenevano lungo la spiaggia del Margine Rosso e hanno lanciato l'allarme al 118.

