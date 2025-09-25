Un pomeriggio di letture e musiche per ricordare lo scrittore cagliaritano a 30 anni dalla sua tragica scomparsa nel mare di Carloforte. Anche Dolianova rende omaggio a Sergio Atzeni, autore visionario, capace di raccontare la Sardegna come crocevia del mondo, di trasformare la storia locale in universale.

Sabato alle 17.30 nel giardino della biblioteca comunale in Piazza Europa si terrà un reading letterario a cura del Gruppo di lettura per ricordare e condividere la voce di uno dei più importanti autori sardi contemporanei. A presentare la serata Eliana Aramu. Le letture saranno a cura di Dario Cosseddu accompagnate dalle launeddas di Stefano Pinna.

© Riproduzione riservata