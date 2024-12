Ieri l’incontro con gli elfi in Piazza Brigata Sassari, poi la passeggiata fino a Villa de Villa accompagnata dal suono delle launeddas di Riccardo Meloni per l’inaugurazione della Casa di Babbo Natale. Oggi un’altra giornata all’insegna del divertimento e della spensieratezza in un luogo dove incontrarsi, partecipare ai laboratori di decorazioni natalizie, fare merenda, scattare le foto con Babbo Natale e salire sulla sua slitta. Le iniziative, promosse dall’associazione “Memoriae Dolia Episcopatum” in collaborazione con il Comune di Dolianova andranno avanti anche nei fine settimana del 14/15 e 21/22 dicembre. In caso di necessità particolari, si potranno effettuare aperture straordinarie su prenotazione per gruppi di almeno otto bambini. Nelle giornate programmate si potranno realizzare foto in compagnia della mascotte Stitch, partecipare agli spettacoli con le bolle di sapone e i palloncini insieme all’animatrice Sarù. Il 21 dicembre, alle 17, lo spettacolo di giocoleria e bolas con l’animatrice Arianna. Il 22 dicembre, alle 19, la serata finale con la chiusura della casa di Babbo Natale.

