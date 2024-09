L’immediato ripristino della fermata dei pullman dell’Arst nei pressi del supermercato MD in direzione Donori- Sant’Andrea Frius. A chiederlo è il Comitato dei pendolari di Dolianova dopo la chiusura al traffico di un tratto di Corso Repubblica a causa del crollo di un edificio storico.

«I pullman che partono da Cagliari attualmente si fermano solo in Piazza Brigata Sassari – afferma la portavoce del Comitato Elisabetta Caredda - tutte le altre fermate sono state momentaneamente soppresse. Chiediamo che almeno l’ultima fermata in uscita da Dolianova venga ripristinata facendo entrare i pullman dalla zona industriale».

La proposta prevede un allungamento del percorso per limitare i disagi dei pendolari. Ora sarà l’Arst a valutarne la fattibilità. «Ricordo che i pendolari pagano una tratta di chilometri virtuali pari al percorso che il pullman effettua sino a Donori – prosegue Caredda – siamo i primi a capire che un percorso alternativo potrebbe creare difficoltà all’azienda di trasporto ma in questo caso siamo in una situazione di emergenza». Nei prossimi giorni partiranno i lavori per la messa in sicurezza di Corso Repubblica per i quali non si conosce al momento la data presunta di fine cantiere.

