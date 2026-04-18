Dolianova in festa per San Pantaleo e Sant’AntiocoAlle 10 la processione religiosa nelle vie del centro storico accompagnata dalle associazioni parrocchiali
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Il paese del Parteolla rende omaggio al suo patrono (insieme a San Biagio) e a quello della Sardegna con un doppio appuntamento.
Si parte domani con i festeggiamenti in onore di San Pantaleo, martire di Nicomedia, a cui è intitolata la Cattedrale romanica edificata tra il dodicesimo e tredicesimo secolo.
Alle 10 la processione religiosa nelle vie del centro storico accompagnata dalle associazioni parrocchiali, la Confraternita del Rosario, il Gruppo Folk “Città di Dolianova” e la banda del Circolo musicale parteollese. Lunedì alle 10.30, la messa solenne in onore di Sant’Antioco, patrono dell’Isola.