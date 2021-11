Nuova misura cautelare nei confronti della famiglia che aveva aggredito i padroni di casa dopo lo sfratto a Dolianova. Tre persone, un uomo e i due figli, sono già in carcere per aver colpito a settembre un insegnante 62enne. Ora la moglie dell’arrestato deve lasciare quella casa e il Comune di Dolianova.

La misura del divieto di dimora contro la 45enne è stata eseguita dagli uomini della Squadra Mobile di Cagliari.

Secondo gli inquirenti anche la donna, indagata per atti persecutori nei confronti dei suoi vicini, proprietari dell'appartamento nel quale era in affitto, li ha molestati dal 2018, fin da quando aveva ricevuto una lettera di sfratto.

I comportamenti persecutori della donna e i continui litigi con la famiglia del proprietario dell'immobile erano sfociati, il 5 settembre scorso, in una cruenta aggressione, ad opera del marito e dei due figli, contro il padrone di casa e la moglie. I tre avevano ferito a colpi di mannaia il 62enne proprietario dell'immobile.

L'intervento di un poliziotto che abita nelle vicinanze e degli uomini della Squadra Mobile aveva evitato il peggio e i tre erano stati tratti in arresto per tentato omicidio. Tuttora sono nel carcere di Uta. La vittima era stata trasportata in ospedale per un'emorragia celebrare e dimessa dopo tre settimane. Anche il poliziotto aveva fatto ricorso alle cure dei medici, per le ferite riportate mentre cercava di disarmare gli aggressori.

