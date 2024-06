Tre appuntamenti con il cinema d'autore a Dolianova per la rassegna promossa dal Circolo del Cinema "Fentanas" ricostituito dopo 15 anni da un nutrito gruppo di appassionati della settima arte. Si parte il 5 luglio con "La stoffa dei sogni", film del regista sardo Gianfranco Cabiddu premiato per la migliore sceneggiatura al David di Donatello del 2017. Dopo la proiezione ci sarà la discussione con Maria Paola Fanni del Centro regionale FICC. Il 19 luglio sarà il turno di "Nezouh-Il buco nel cielo" della cineasta siriana Soudade Kaadan che racconta il dramma della guerra nel suo paese d'origine. Il film ha ottenuto nel 2022 il premio "Diritti Umani" di Amnesty International. Chiusura il 13 settembre con "Le cicogne di Chernobyl" del regista cagliaritano Karim Galici, un documentario dedicato all'accoglienza dei bambini ucraini da parte delle famiglie sarde dopo il disastro nella centrale nucleare del 1986. Al termine, discussione con Giuseppe Carboni, produttore esecutivo dell'Associazione Cittadini del Mondo-Cinema. Tutti le proiezioni si terranno presso il Circolo di Lettura Dolia alle 21 con ingresso in via Roma.

© Riproduzione riservata