«L’uso della maglietta con il logo, presso la scuola dell’infanzia, era stato fortemente richiesto dai genitori già nel 2021, così come era già in uso da diversi anni presso le due scuole primarie di via Buscaglia e via Sestu».

La presidente del consiglio di Istituto Michela Melis replica sul caso della scuola dell’Infanzia di via Temo a Elmas dove la dirigente scolastica ha comunicato l’adozione, per il prossimo anno scolastico, della divisa in sostituzione del tradizionale grembiule.

«Nei diversi anni dal 2021 al momento in cui il Consiglio d’Istituto, con delibera numero 155 del 17 maggio 2024, ha votato per un uso della divisa sono passati diversi anni, tempo in cui si sono aperti diversi sondaggi tra le varie classi della scuola dell’infanzia per avere un parere su ciò che potessero preferire i genitori – precisa Melis -. In tutti questi anni dal 2021 ad oggi è sempre emerso l’esito positivo della maggioranza per sostituire il grembiule con una divisa e non al contrario».

Sulla composizione della divisa «sarebbe bene fare una precisazione che meglio fa capire quello che è stata una scelta valutata e ponderata bene nel tempo. Le magliette nelle due scuole primarie sopra menzionate variavano di anno in anno di colore, quando si formava una nuova classe primaria veniva scelto il colore per poi portarlo nei 5 anni di percorso scolastico, cosi come all’infanzia da che è stata introdotta la maglietta con il logo scolastico per i periodi caldi (settembre, ottobre, maggio, giugno)».

«Con l’attuale delibera – aggiunge – si è scelto in virtù di un aspetto economico di adoperare un unico colore per tutte le classi, a partire dai treenni ai cinquenni, in modo che le magliette possano essere lasciate a fratelli/sorelle, amici o qualsivoglia altra persona. Le magliette estive erano già in uso, con diverse tonalità come spiegato, quindi ciò che si è fatto è uniformare il colore per quelle estive e scegliere di togliere il grembiule e sostituirlo con la maglietta a manica lunga, l’uso di una felpa con logo per quando escono nel giardino o per le uscite didattiche. Nei preventivi che abbiamo fatto prima di arrivare a votazione, i costi sono di circa 5 euro a maglietta a manica lunga e di circa 15 euro per la felpa, quindi tirando le somme le cifre sono ben più lontane da quelle che sono state riportate e più basse di quelle di un singolo grembiule che si trova nel mercato. Nel tempo si è cercato di portare all’uso della maglietta non solo per praticità di questa, per l’aspetto economico ma anche per ultimo ma non per importanza, perché nel 2024 attenersi all’uso di un grembiule azzurro per i maschi e rosa per le femmine, (come il mercato vuole) amplifica quelle che sono le differenze di genere, e noi come membri del Consiglio di Istituto e genitori, diamo molta importanza anche a questo tema, ed è giusto eliminare e non amplificare tutto ciò che non garantisca accessibilità e inclusività per ogni singolo studente sotto ogni aspetto».

Quindi viene ribadito «tutto il duro lavoro che abbiamo svolto e svolgiamo per tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo Statale Monsignor Saba».

(Unioneonline)

