Dalle prime luci dell’alba di oggi, la zona tra via Repubblica e via Stazione a Decimomannu è teatro di una vasta operazione di sgombero che sta interessando l’edificio dell’ex dopolavoro delle Ferrovie dello Stato, situato a pochi passi dalla moderna piazza Giotto. Un intervento atteso da tempo dai residenti, ormai giunti al limite della sopportazione a causa di una situazione di degrado che perdurava da mesi.

L’operazione

Il blitz è scattato alle 6 del mattino. A coordinare le delicate fasi dell’allontanamento degli occupanti è la Polizia Municipale di Decimomannu, che da tempo monitorava l’immobile. Per garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte, il magistrato ha disposto la presenza sul posto di un’ambulanza del 118 Sos Decimomannu, pronta a intervenire in caso di necessità. Sul campo sono presenti anche i Carabinieri della locale stazione, che presenziano alle operazioni di ordine pubblico.

Una convivenza insostenibile

L'edificio, un tempo punto di riferimento ricreativo, era diventato un rifugio di fortuna abusivo per diverse famiglie, tra cui alcuni nuclei con minori. Il piano terra dello stabile era stato già sgomberato e murato in un precedente intervento, ma l’occupazione si era spostata al primo piano, continuando a creare disagi pesanti al vicinato.

I residenti della zona, esasperati, avevano segnalato più volte una situazione divenuta insostenibile: feste notturne, schiamazzi, litigi violenti e persino l’accensione di fuochi d'artificio, in un contesto di grave degrado igienico e strutturale.

Il futuro dell’area

Oltre alle Forze dell’ordine, sul luogo dello sgombero sono intervenuti i Servizi Sociali del Comune di Decimomannu, impegnati a valutare la posizione delle famiglie coinvolte - in particolare quella dei minori - per gestire il necessario supporto assistenziale in una fase così delicata.

A supporto dell’operazione sono giunti anche i tecnici dei servizi tecnologici comunali e i rappresentanti di Ferrovie dello Stato, proprietaria dell'immobile. L’obiettivo delle autorità è quello di procedere alla messa in sicurezza definitiva dell’intero caseggiato, scongiurando nuove intrusioni e restituendo decoro e tranquillità a un angolo strategico del centro abitato.

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