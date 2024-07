Incidente questo pomeriggio nella strada statale 196 in direzione Decimomannu. Una Panda nera ha urtato violentemente una Bmw nera per motivi ancora da chiarire. Alla guida della Panda, finita in cunetta dopo l'urto, una donna con a fianco un bambino, trasportati entrambi in ospedale senza aver riportato, comunque, particolari complicazioni.

La donna al volante della Bmw e il passeggero al suo fianco sono rimasti illesi.

Per effettuare i rilievi sono giunti su posto i carabinieri di Villasor e Sanluri che hanno diretto anche il traffico rallentato soprattutto intorno alle 17, orario di uscita dei dipendenti dall'aeroporto militare di Decimomannu.

