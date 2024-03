Non ce l’ha fatta Greca Melis, la 72enne travolta sulla statale 130 a Decimomannu, all’altezza dello svincolo per San Sperate. L’incidente è avvenuto oggi, in tarda mattinata. La donna stava attraversando la strada in sella alla sua bicicletta per raggiungere la sua abitazione.

Gravissime le ferite riportate dopo l’impatto con una Fiat Punto. Trasportata con l’elisoccorso al Brotzu di Cagliari è arrivata al Pronto soccorso in condizioni disperate. La morte poi in Rianimazione a poche ore dall’arrivo in ospedale.

L'impatto è avvenuto in un punto già nel mirino dei residenti, considerato ad alto rischio perché privo di attraversamento pedonale.

