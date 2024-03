Grave incidente sulla 130 a Decimomannu dove un’auto ha travolto un’anziana in sella alla sua bici. È successo all’altezza del bivio per San Sperate.

La 72enne stava attraversando la strada. Sul posto l’elisoccorso. La donna è stata trasportata al Brotzu in codice rosso, le sue condizioni sono gravi. Sul posto la Polizia locale di Decimomannu, i carabinieri della Compagnia di Cagliari e i volontari del 118 di Decimomannu.

L'incidente (foto Carlo Manca)

L’incidente è avvenuto in un punto già considerato dai residenti ad alto rischio perché privo di attraversamento pedonale. Questo costringe i cittadini a camminare in mezzo alla carreggiata per raggiungere le loro case.

