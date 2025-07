L'amministrazione comunale di Decimomannu, con la sindaca Monica Cadeddu, ha conferito all’ex portiere Giampaolo Grudina il prestigioso premio “all'eccellenza e alla carriera sportiva”. Un grande portiere con un record straordinario.

Gian Paolo Grudina, originario di Decimomannu, detiene ancora il primato di portiere meno battuto in un campionato italiano professionistico, un risultato storico colto con la maglia del Livorno nel campionato 1983-1984. Grudina è rimasto imbattuto per i primi 911 minuti di quel campionato. Con soli 7 gol subiti (1 su rigore e 1 su autogol) in 32 partite, Grudina detiene ancora il record di portiere meno battuto in un campionato professionistico.

Il portierone di Decimomannu ha costruito una carriera solida in Serie A con il Pisa, parando un rigore a San Siro a Pietro Paolo Virdis, unico errore in carriera dell’attaccante sardo in Serie A dagli 11 metri.

© Riproduzione riservata