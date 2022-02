Un 26enne di Siurgus Donigala è stato denunciato dai carabinieri di San Vito per il danneggiamento provocato al distributore “Esso” lungo la Statale 387. Due mesi fa, intorno a mezzanotte, il giovane non era riuscito a fare rifornimento alla propria auto a causa di un problema tecnico: andato in escandescenze, e in un accesso di rabbia aveva colpito violentemente con la pistola erogatrice il display della colonnina.

Il suo gesto è stato ripreso dalle telecamere a circuito chiuso, così come il modello della macchina e la targa.

(Unioneonline/s.s.)

