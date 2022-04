Si sono cercati per anni e alla fine l’incontro è arrivato. Robert McKinnon, cittadino americano 72enne, nella vita precedente era Luciano Calabró, nato nel 1949 a Giba.

Alla morte della madre, quando aveva ancora pochi mesi, il padre lo portò al brefotrofio di Cagliari sperando di andarlo a riprendere in fretta. Non fu così e Luciano qualche anno dopo partì per gli Stati Uniti, figlio di una coppia che gli diede il nome di Robert.

Le sorelle (da parte di madre) rimaste nell’Isola però non lo hanno mai dimenticato. Le ricerche sono state vane fino a quando la nipote, Veronica Campus di Sant’Antioco, non si è occupata della faccenda ed è riuscita a trovarlo.

Da qui l’incontro in Sardegna, tra abbracci e lacrime, la visita nel palazzo che ospitava il brefotrofio (ora sede della Provincia Sud Sardegna) e la promessa di tornare presto.

© Riproduzione riservata