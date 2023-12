Serena Spalvieri, 30 anni, laureata in Economia e Management presso l'Università di Roma Tor Vergata, ha intrapreso un viaggio dal cuore della Ciociaria fino a Serramanna, per lavorare presso l'ufficio postale di Poste Italiane.

Assunta come operatrice di sportello – una delle 61 nuove assunzioni di Poste nella Sardegna Meridionale - Serena è ora consulente finanziaria dopo soli quattro mesi.

«Sono arrivata in Sardegna per ragioni affettive e ho scelto Poste Italiane perché rappresenta una grande azienda, un punto di riferimento del nostro Paese» spiega la 30enne. Aggiungendo: «Le persone sono spesso cordiali e comprensive nei miei confronti, nonostante sia sul ruolo da pochi mesi. Noi “ciociari” siamo molto semplici, con pochi pregiudizi e sicuramente questo mi porta ad avere una buona apertura ed elasticità mentale. Qui a Serramanna – aggiunge la dipendente di Poste - e più in generale in Sardegna ci sono tradizioni molto radicate, diverse dalle mie origini, ed è bello vedere come riescano a essere preservate nel tempo. I sardi hanno un forte attaccamento alla loro terra, un amore viscerale e insito che accomuna ogni abitante dell’isola. Qualche volta, non sapendo che vengo dal Lazio, i clienti mi parlano in sardo. A quel punto, non avendo compreso, imbarazzata, faccio presente la mia origine, e ne scaturisce la loro curiosità sulla mia storia».

(Unioneonline/l.f.)

