Sardegna e Svizzera saranno più vicine tutto l’anno grazie alla novità annunciata da easyJet: il collegamento Cagliari–Basilea, già attivo per la stagione estiva, sarà esteso anche ai mesi invernali.

«Siamo felici di annunciare l’estensione della rotta Basilea–Cagliari anche alla stagione invernale, segno tangibile dell’importanza che la Sardegna riveste nel network easyJet», ha dichiarato Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia. Una scelta, quella della compagnia aerea, dettata dal sempre maggiore apprezzamento dell’Isola da parte dei viaggiatori europei, «che la scelgono sia per la sua unicità naturale sia per la ricchezza culturale. Con questa novità, vogliamo offrire ai sardi ancora più opportunità di viaggio e una migliore connettività internazionale, facilitando gli spostamenti verso l’Europa continentale e valorizzando, al tempo stesso, la Sardegna come meta di riferimento per il turismo in tutte le stagioni».

Soddisfazione anche in casa Sogaer, la società che gestisce l’aeroporto di Cagliari. «Poter contare anche in inverno sul collegamento di easyJet con l’Aeroporto di Basilea, scalo di riferimento per tre Paesi europei, consentirà ai passeggeri in partenza da Svizzera, Francia e Germania di raggiungere Cagliari tutto l’anno con volo diretto», ha sottolineato David Crognaletti, Chief Commercial Officer di Sogaer. «La novità che annunciamo – continua Crognaletti – oggi avrà un impatto importante sui flussi turistici, superando il concetto di stagionalità, rafforzando il network di destinazioni raggiungibili da Cagliari nell’arco dei dodici mesi e rendendo più agevoli gli spostamenti di chi viaggia per lavoro e turismo da e verso la Sardegna.

La rotta Cagliari–Basilea si inserisce nel piano di ampliamento di easyJet per la stagione invernale 2025-2026, che prevede oltre 7 milioni di posti da e per l’Italia, con una crescita del 10% rispetto all’anno precedente.

Tra le principali novità:

Egitto: oltre 200.000 posti per Sharm el-Sheikh

Francia: Parigi si conferma la destinazione più servita, con oltre 1,2 milioni di posti disponibili

Milano Malpensa: oltre 3 milioni di posti; confermate le rotte estive per Tbilisi, Amburgo, Parigi Orly e Düsseldorf, e novità per Bilbao

Napoli: +19% di capacità, con focus su Egitto, Francia e incremento dei voli per Amsterdam, Palermo e Catania

Roma Fiumicino: +38% di capacità con tre aeromobili basati; 157.000 posti sulla rotta Roma–Orly

Milano Linate: +135% di crescita; oltre 250.000 posti verso la Francia

Anche la rotta per Reykjavik sarà operativa ogni giorno durante l’inverno.

