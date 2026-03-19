Settimo San Pietro, per Davide Piga tre medaglie d'oro in Francia con le birre HarvestAl "Concours International de Lyon" un nuovo successo straordinario
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Tre medaglie d'oro con tre delle sue birre per Davide Piga, mastro birraio del "Beer firm Harvest", di Settimo San Pietro. Le ha conquistate a Lione, la capitale della gastronomia francese, al "Concours International de Lyon".
Un nuovo successo straordinario dopo gli ori e gli argenti conquistati da Piga negli ultimi anni a Bruxelles, la capitale della birra, Barcellona, Maiorca e in Piemonte. Le tre medaglie d’oro sono state conquistate in distinte categorie, ottenendo un risultato davvero importante che va a migliorare l’oro e i tre argenti ottenuti nell’edizione del 2025.
Le birre premiate sono: "Geratzia", l’ultima nata, già premiata lo scorso novembre al Brussels Beer Challenge 2025 con un’altra medaglia d’oro. Davide Piga l'ha realizzata in collaborazione e per “Casa di Nonna – Your Sardina Experience” di Francesco Manca di Aritzo: è una Porter aromatizzata con miele di castagno delle montagne aritzesi dalla località “Geratzia” da cui il nome. Poi, “Malavagia”, Italian Grape Ale, «realizzata - dice Piga – con aggiunta di mosto d’uve malvasia di Settimo San Pietro della cantina Ferruccio Deiana: a Lione, ha confermato la medaglia ottenuta lo scorso anno, convincendo nuovamente la giuria della qualità espressa. Ultima ma solo in termini di ordine è invece “Vecchio Settore”, premiata lo scorso anno con l’argento, categoria Bitter: si tratta di una birra dal basso tenore alcolico (3,6%) che esalta la parte maltata».
«Sono davvero felice per questi riconoscimenti – dice Davide Piga, mastro birraio e sommelier con birrificio nella via Amsicora, a Settimo San Pietro – vincere una medaglia d’oro è sempre qualcosa di eccitante ed emozionante ma vincerne ben tre è straordinario: un vento che devo ancora metabolizzare. Una gioia unica che auguro di vivere a chiunque nella vita segua un sogno e viva una passione anche lavorativa. Mi gratificano del lavoro svolto finora ma soprattutto mi spingono a cercare di fare sempre meglio e trovare nuovi stimoli, idee qualità e creatività. Sono risultati che voglio condividere appieno e doverosamente con aziende, persone e famiglie con le quali collaboriamo per la realizzazione delle ricette e che ho già citato prima e senza la quale questi risultati non sarebbero possibili: Francesco Manca e la grande famiglia aritzese di Your Sardinia Experience e l’azienda "Ferruccio Deiana" e in particolare Dario, Ferruccio e Maria Grazia di Settimo San Pietro».