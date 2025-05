Il presidio ospedaliero San Marcellino e il sistema sanitario del Sarrabus-Gerrei saranno al centro della seduta straordinaria e aperta del Consiglio comunale di Muravera, convocata per il 6 giugno alle ore 15 nella sala consiliare del municipio. L’incontro nasce per affrontare, in modo pubblico e istituzionale, le gravi criticità che da tempo penalizzano l’accesso alle cure e l’efficienza dei servizi sanitari nel territorio.

Come annuncia l'Ufficio stampa del Comune di Muravera, all'ordine del giorno figura «un’unica questione: la tenuta del sistema sanitario locale, tra carenze strutturali, riduzione dei servizi, emergenze nel personale e il futuro incerto del presidio di Muravera, punto di riferimento per l’intera area del Sarrabus-Gerrei. La seduta si svolgerà in forma aperta per permettere un confronto diretto tra istituzioni e comunità locali».

Invitati a partecipare Aldo Atzori, commissario della ASL 8 di Cagliari, e i sindaci dei Comuni del distretto: Sandro Porcu (sindaco di Villaputzu), Marco Siddi (sindaco di San Vito e presidente dell’Unione dei Comuni del Sarrabus), Antonio Quartu (Armungia), Gianfranco Frongia (Ballao), Eugenio Murgioni (Castiadas), Marco Lampis (Escalaplano), Remo Ortu (Goni), Stefano Soro (San Nicolò Gerrei), Antonio Forci (Silius), Leonardo Usai (Villasalto), Gianluca Dessì (Villasimius).

© Riproduzione riservata