Nel Comune di Uta ha fatto visita il Prefetto di Cagliari, Giuseppe Castaldo, che ha incontrato il sindaco Giacomo Porcu, assessori e consiglieri, carabinieri, polizia locale, compagnia barracellari, il parroco Roberto Maccioni e la preside delle scuole.

Dopo un discorso in municipio, Castaldo e Porcu sono andati in zona Cacip, al carcere “Ettore Scalas” e hanno visitato l’Oasi Wwf e altri siti del paese.

«Nel momento del mio insediamento ho pensato di conoscere gli enti locali», spiega il prefetto. «Vorrei dare un segnale agli enti, ai sindaci, le comunità per manifestare la mia collaborazione con i temi che possono interessare il territorio: sicurezza e sviluppo. Vengo qui per conoscere i territori. Anche per infrastrutture potremmo fare un tavolo in prefettura convocando l’amministrazione e gli enti competenti». Per il sindaco Porcu «il prefetto ha visto di persona i punti di forza e i punti di criticità. Una vicinanza dello stato è molto gradita».

