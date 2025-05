Un’intera giornata per riscoprire profumi, gesti antichi e sapori autentici.

Domenica 1 giugno torna a Silius l’appuntamento con “Su Sinnadroxu”, evento dedicato alle tradizioni agro-pastorali del territorio. Il programma è ricco e variegato, pensato per chi ha voglia di camminare, imparare, assaggiare e vivere la comunità.

Si parte alle 9.15 in Piazza Sa Porta, poi tutti in auto verso “Pranu Gavinu” per una mattinata in campagna: mungitura a mano, latte appena munto e racconti su antichi mestieri come su crabaxu e su sinnadroxu. Dopo una breve camminata tra i sentieri di “S’Arculinu”, alle 11.30 ci si ferma da Cardia Joseph per vedere come si fa il formaggio e assaggiare le specialità locali come su calladeddu e su callau.

E non manca la visita al Monte Crabu e alle “antiche baracche” del passato. Pranzo libero e conviviale all’aperto, poi si riprende il giro nel pomeriggio con il caseificio Murtas e la zona archeologica di “Is Caronas de Nais”: nuraghi, mura ciclopiche, e tanta storia. Gran finale alle 19.00 con l’esibizione de Is Cerbus di Sinnai. Prenotazioni entro sabato oggi: Barbara 349 9707600 – Anna 346 8423070. Organizza la Pro Loco Silius. Un’occasione perfetta per chi ama la Sardegna autentica, i paesaggi genuini e le tradizioni che profumano di legna e latte appena munto.

