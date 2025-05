Incidente stradale all'incrocio fra la 554 e la ex Orientale sarda, in territorio di Maracalagonis. Per cause da chiarire due auto si sono scontrate: una si è rovesciata sull'asfalto. L'altra è rimasta ugualmente danneggiata: quasi illesi gli occupanti, tanto che non si è reso necessario neppure il trasferimento in ospedale.

Grande la paura iniziale con l'arrivo di alcune pattuglie di carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu, dei Vigili del fuoco e di alcune ambulanze. I mezzi sono stati rimessi in sesto dai pompieri consentendo la regolarità del traffico.

I carabinieri stanno svolgendo i necessari accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto.

© Riproduzione riservata