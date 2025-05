Sangue e paura nella notte a Cagliari: un giovane é stato colpito da una coltellata. Soccorso dal 118 é stato accompagnato al Brotzu con assegnato un codice rosso. La vittima, un venticinquenne residente a Selargius, cittadino straniero, non sarebbe per fortuna in pericolo di vita. Grazie a un’indagine lampo, i militari sono riusciti a identificare il presunto aggressore: si tratta di un 28enne cittadino straniero, regolarmente presente sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia.

Su quanto accaduto poco dopo la mezzanotte nella zona di via Italia a Pirri sono al lavoro le forze dell’ordine. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Stazione di Cagliari-Villanova e della Sezione Radiomobile, intervenuti su richiesta del personale Ctm, la lite sarebbe nata per futili motivi con un gruppo di coetanei sconosciuti. Nel corso della discussione, uno degli uomini, affiancato da due donne, avrebbe estratto un coltello da cucina colpendo il giovane all’addome. Subito dopo, i tre si sarebbero allontanati a piedi, facendo perdere le proprie tracce nelle vie circostanti.

Immediato l’allarme con la richiesta di soccorso. Il giovane è stato trasportato al Brotzu. Saranno decisive per ricostruire l’accaduto anche le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti sull’autobus.

