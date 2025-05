Tutto pronto per domani 31 maggio a Maracalagonis per la prima tappa di pickleball. Gli iscritti si dovranno presentare alle 9 del mattino per la registrazione e per l'inizio della manifestazione. A fine giornata un rinfresco per tutti.

All'iniziativa collaborano anche la FIBa Sardegna, alle ASD Nuova Alleanza Selargius e la Asd Marabadminton Academy.

«Un appuntamento importante – ha detto Andrea Delpin – per una disciplina che sta raccogliendo tanto interesse».

Il pickleball è uno sport di racchetta, che rielabora alcune tecniche e regole del pop tennis.

