Sistemare il fondo di diverse strade; prendere in carico un tratto della Provinciale 15 per Maracalagonis; realizzare il collegamento con la fermata della metro di Settimo; portare a compimento almeno la progettazione della circonvallazione che unirà la zona della Pineta all’ingresso del centro abitato.

Tanti desideri che a Sinnai diventeranno, nelle intenzioni, interventi reali. Non solo nuovi sensi di marcia o zone di sosta col disco orario.

L’amministrazione cittadina ha in corso altri lavori e, in base ai fondi che riuscirà a ottenere, ne metterà in campo di ulteriori.

L’obiettivo è «migliorare sicurezza e viabilità», sottolinea la sindaca Barbara Pusceddu, partecipando ai bandi regionali per recuperare quanti più fondi possibile. Saranno sistemati «i marciapiedi più a rischio» e si interverrà sulle strade di Solanas e di Tasonis, sulla circonvallazione che collega la Provinciale 15 alla periferia nord di Sinnai.

Parte della Provinciale 15 passerà al Comune che, infine, darà gambe (nelle intenzioni) anche alla circonvallazione che dalla rotatoria che si trova nell’altro ingresso di Sinnai, davanti al cimitero.

