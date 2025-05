Brutto incidente a Quartu, nel parco di Molentargius.

Una 12enne è caduta dalla bici riportando una grave ferita alla gamba che ha rischiato di recidere la femorale.

La ragazzina si trovava in un campo di allenamento per appassionati di due ruote, forse stava facendo delle prove ma la dinamica è in fase di ricostruzione.

Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118: il medico è riuscito a fermare l'emorragia e visto che il terreno era particolarmente impervio, ha deciso di chiedere l'intervento dell'Elisoccorso che ha trasferito la ferita in codice rosso al Brotzu.

Attualmente è ricoverata nel reparto di Chirurgia vascolare.

- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO -

© Riproduzione riservata