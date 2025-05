È stato spostato di una settimana (causa maltempo) l’incontro con i cittadini in programma oggi a Costa Rei in Piazza Colombo sul sempre più preoccupante fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Tre, in particolare, gli aspetti che saranno trattati: l’emergenza abbandoni a Costa Rei, l’importanza della coscienza individuale per la nascita di una coscienza collettiva sul tema della tutela ambientale e le sanzioni per chi abbandona i rifiuti.

L’incontro è promosso dalla Cosir (l’azienda che gestisce il servizio a Muravera e Costa Rei) e dal Comune di Muravera. Il nuovo appuntamento è per giovedì 22 maggio alle ore 16. Nel frattempo il comitato dei cittadini di Costa Rei, proprio per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, continua a chiedere al Comune l'installazione delle telecamere.

